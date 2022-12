Ondata di arresti a Roma, armi e droga: undici persone in manette in pochi giorni (FOTO)

Ondata di arresti negli ultimi giorni a Roma da parte della Polizia. In particolare nel mirino degli agenti sono finiti spacciatori e detentori illegali di armi. Il bilancio è di undici persone finite in manette, tra cui il pusher che aveva provato a seminare le Volanti in mezzo al traffico della Capitale di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Arrestato 22enne italiano a Ponte di Nona

Tra le operazioni portate a termine dalla Polizia c’è un arresto operato dagli uomini del VI Distretto Casilino, nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, in via Aldo Capitini, nel quartiere Ponte di Nona. Qui i poliziotti hanno arrestato un 22enne italiano, notato dagli uomini in borghese prelevare più volte alcuni piccoli involucri da un’automobile parcheggiata nelle vicinanze. Convinti di trovarsi di fronte ad una attività illecita i poliziotti lo hanno fermato. All’atto della perquisizione personale e all’interno della macchina sono stati rinvenuti 3 grammi di cocaina e 1150 euro in contanti. Dopo la convalida per il ragazzo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la Polizia Giudiziaria.

Armi e droga nel box a Roma

Ancora gli agenti del VI Distretto Casilino hanno inoltre arrestato un 68enne italiano per i reati di detenzione abusiva di armi e ricettazione. I poliziotti, a seguito di un’ attività investigativa, venuti a conoscenza della possibilità che l’uomo potesse detenere delle armi in casa, si sono immediatamente portati presso la sua abitazione rinvenendo 2 ottiche mentre, nei box antistanti, sono state rinvenute 2 armi comuni da sparo entrambe risultate provento di furto e munizionamento da caccia. L’arresto è stato convalidato e per l’uomo è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Gli altri arresti

Ulteriori 7 persone sono state quindi arrestate in diverse operazioni e zone della capitale, dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del IX Distretto Esposizione, del III Distretto Fidene Serpentara e dei commissariati Viminale e San Basilio. Sequestrati circa 150 grammi di sostanza stupefacente e circa 500 euro. A completare il quadro delle operazioni un arresto operato nella zona di Primavalle dove uno straniero è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti nonché per il possesso di un coltello a serramanico.

