Non accetta la fine della relazione e dà fuoco all’auto del compagno dell’ex ma il rogo ne danneggia altre due

Un motivo passionale quello che si cela dietro l’incendio di tre auto avvenuto lo scorso 29 luglio. Non accettava la fine della relazione e ha ‘pensato bene’ di dare fuoco all’auto del compagno della propria ex. Peccato che nel rogo siano state coinvolte anche altre due vetture.

I fatti sono avvenuti in Largo Biagio della Rosa e hanno creato non poca apprensione tra i residenti della zona. Quest’ultimi infatti erano rimasti fortemente scossi dalla circostanza che si è verificata peraltro in pieno giorno.

Dopo accurate indagini e una celere operazione di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, in poche ore i Carabinieri della Compagnia di Colleferro sono risaliti a un uomo romano di 30 anni, ora gravemente indiziato dell’accaduto.

Leggi anche: Incendio in via della Pisana: arrestato il piromane

Incendiate tre auto: l’intervento della Polizia Locale

A giungere per primi sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale che, dopo aver posto in sicurezza l’area, si sono adoperati per circoscrivere le fiamme in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Fiamme che avrebbero prima coinvolto una Alfa Mito per poi propagarsi a due Fiat Panda parcheggiate vicine, danneggiandole irreparabilmente.

Carabiniere fuori servizio cerca di domare le fiamme

Notando quando stava accadendo, un Carabiniere del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Colleferro libero dal servizio è accorso sul posto e — prima dell’arrivo dei vigili del fuoco — si è prodigato, tramite l’utilizzo di un idrante di una struttura adiacente, provvedendo a ultimare le operazioni di spegnimento ed evitare più gravi conseguenze, rimanendo anche intossicato dai fumi inalati.

Leggi anche: Spaventoso incendio nel capannone: all’interno cartoni per confezionare recipienti per olio alimentare

Incendiate tre auto: le indagini dei Militari

Sotto il piano investigativo, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Colleferro — con il supporto immediato dei Carabinieri delle Stazioni di Gavignano, Artena e Valmontone — dopo aver svolto i primi accertamenti e raccolto sul posto le preliminari informazioni, sono stati in grado di formulare nell’immediato una prima ipotesi investigativa, poi rivelatasi esatta che ha indirizzato le indagini su un trentenne di Roma e sul movente, di tipo passionale, che lo avrebbe spinto a compiere il gesto.

Il movente

Il giovane è indagato infatti di aver dato fuoco alla vettura del compagno della sua ex convivente per il fatto di non aver mai accettato la fine della loro relazione. Oltre alle testimonianze raccolte, attraverso ulteriori accertamenti, e visionando tutte le telecamere della zona, i militari hanno potuto stabilire che la vettura dell’uomo romano si trovasse a Colleferro ad un’ora compatibile con l’evento delittuoso ed in particolare sul luogo dell’incendio.

Il fermo

Alla luce degli elementi raccolti, il pubblico ministero ha disposto il fermo a carico del giovane, ordinandone il passaggio presso il carcere di Velletri, in attesa dell’udienza di convalida del GIP del Tribunale di Velletri che stabilirà l’eventuale sottoposizione dell’uomo a misure cautelari.