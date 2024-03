‘Te la faccio pagare’, minacce e botte all’ex moglie: interviene il giudice

Aggressioni verbali e fisiche nei confronti della moglie. Rabbia che non riusciva a contenere neanche di fronte a estranei, costata a un 41enne di origini nigeriane, ma residente a Colleferro un provvedimento restrittivo di divieto di avvicinamento.

Il 41enne accusato di maltrattamenti in famiglia

E sono stati i Carabinieri della Stazione di Colleferro, al termine di un’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, a dare esecuzione a un’ordinanza del GIP veliterno che dispone il divieto di avvicinamento alla sua ex moglie, da eseguirsi mediante l’applicazione del braccialetto elettronico, per il 41enne, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia.

La donna è stata anche aggredita fisicamente

L’uomo si era sposato nel novembre del 2022 e da quel momento aveva iniziato a vessare la moglie, fino al punto da arrivare alla violenza fisica. Secondo il racconto della vittima, reso i primi di febbraio ai carabinieri, il 41enne l’aveva anche aggredita fisicamente procurandole lesioni personali, con prognosi di 7 giorni, e minacciata che gliela avrebbe fatta pagare. Circostanza che hanno indotto la donna a interrompere la convivenza.

La rabbia dell’uomo non si placava neanche di fronte a terzi

A supporto del quadro indiziario, è risultato decisivo il racconto dei testimoni che, in più occasioni, avevano assistito all’atteggiamento possessivo e agli scatti d’ira dell’uomo tali da ingenerare un profondo timore nella donna.

Ancora una volta la storia si è conclusa con l’emanazione del provvedimento da parte del Tribunale di Velletri che ha posto fine alle condotte denunciate dalla vittima che ha ritrovato la sua serenità.

Il contrasto ai reati in ambito familiare, ed ai connessi episodi di violenza di genere, è quotidianamente perseguito dai Carabinieri con l’adozione di provvedimenti, di concerto con l’Autorità Giudiziaria, rapidi ed efficaci per la messa in sicurezza di donne e minori vittime di comportamenti aggressivi posti in essere dai conviventi.