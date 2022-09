Terribile scontro tra due tir e un’auto sull’A1, tre feriti: uno in codice rosso

Terribile incidente nelle primissime ore del pomeriggio di oggi tra Colleferro e Palestrina sull’A1. Dalle prime notizie sembra che ad essere coinvolti siano due autoarticolati e un’auto.

Ancora al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente che ha visto scontrarsi i due camion, uno con un carico di Nutella, l’altro con caldaie e condensazione e un’automobile.

Traffico paralizzato per consentire le operazione di soccorso

I soccorritori sono arrivati tempestivamente sul posto. Il traffico è rimasto letteralmente paralizzato. È più di un’ora che sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi e delle attrezzature riversate sull’asfalto, ma anche di soccorso alle persone.

Un autotrasportatore è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Anche le due donne a bordo dell’auto sono rimaste ferite e hanno necessitato di essere soccorse. Ancora tutta da definire la dinamica del sinistro. Le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la viabilità e ricostruire i fatti.