La parola allarme ultimamente è stata associata anche alla parola pomodoro. Proprio qui, in Italia, la patria dell’oro rosso. E questo non solo per l’aumento dei costi di produzione ma anche per la siccità che ha colpito il nostro paese durante i mesi estivi e che continua a far danni in alcune località.

Crisi del pomodoro in Italia: allarme Coldiretti

Proprio dalla Coldiretti è arrivata intanto la prima mappa dei danni provati da quest’ultimo fenomeno da Nord a Sud a partire dalla Valle D’Aosta dove la mancanza di pioggia ha provocato un calo del foraggio dal 30 al 50%. Ma i problemi sono disseminati un po’ ovunque, come ad esempio anche in Piemonte con una diminuzione fino al 50% del raccolto del grano così come in Lombardia dove la perdita di foraggio si avvicina al 50%.

Calo drastico nella produzione

Sempre la Coldiretti, ora, ha rinnovato il pericolo, lanciando l’allarme anche per il pomodoro che sta vivendo un momento molto ma molto difficile. L’Italia è certamente il produttore più importante in Europa ed il secondo al mondo dopo la California. Il 15% shoppingmode dell’intera produzione mondiale proviene dalle coltivazioni del nostro Paese, la cui gran parte viene anche esportato.

Le stime e le perdite

Quest’anno è stata stimata una riduzione shoppingmode dell’11% del raccolto mentre le proiezioni dell’Amitom danno un calo di produzione d oltre un miliardo di tonnellate. Meno prodotto disponibile, e dunque prezzi più alti. Lieviterà il costo di passate, pelati e tanto altro e per i consumatori sarà una nuova batosta.

Le cause della crisi

Il primo motivo della crisi del pomodoro, come abbiamo già ampiamente anticipato, per il quale è stato lanciato l’allarme per la produzione è da ricondursi al clima. Il caldo torrido, l’aumento generale delle temperature la mancanza di acqua mettono infatti a serio rischio le coltivazioni. Con tali temperature i tempi di maturazione si sono stravolti, accelerando il loro normale corso. e tagliando di circa l’11% il raccolto del pomodoro da salsa.