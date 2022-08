Meteo in Italia, stop al caldo: temporali fino a Ferragosto, ecco dove

Molti stanno aspettando questa settimana da tempo perché per tanti italiani venerdì è l’ultimo giorno di lavoro. Poi ferie, Ferragosto, relax e vacanze per i più fortunati. Gli stessi che, invece, dovranno fare i conti con il maltempo: dopo il caldo torrido e una delle estati più afose di sempre, ora dovrebbero arrivare i temporali. Almeno fino al 15 agosto, su quasi tutta l’Italia.

Previsioni meteo in Italia fino a venerdì 12 agosto 2022

L’anticiclone africano nei prossimi giorni non proteggerà più il nostro Paese e l’alta pressione andrà ad invadere i settori centrali e settentrionali, fino a raggiungere le Repubbliche Baltiche. Questa vorrà dire che ci sarà un calo delle temperature, con correnti più fresche in Italia, tra instabilità e piogge. Almeno fino al giorno prima di Ferragosto. Come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it, le correnti fresche faranno calare le temperature su tutte le regioni: si stima una perdita di 2-4°C. Ma non solo. Ci saranno anche forti temporali, grandine e colpi di vento che raggiungeranno il Centro Sud.

Come sarà il tempo a Ferragosto?

Da venerdì 12 agosto la bassa pressione ‘sfiorerà’ l’Italia. E porterà con sé temporali al Nord e al Centro Sud, anche nel fine settimana di Ferragosto. Il 15, infatti, sarà all’insegna dell’instabilità, almeno per il momento. Poi è tutto da vedere: magari ci si sveglierà, ancora una volta, con il sole.

Le previsioni nel dettaglio

Ma vediamo, nel dettaglio, le previsioni degli esperti de Ilmeteo.it per i prossimi giorni: