Assegno universale per anziani non autosufficienti: quando arriva, importo, domanda, a chi spetta

È in arrivo per gli anziani non autosufficienti un nuovo sostegno universale. Dovrebbe arrivare domani in consiglio dei ministri uno schema di disegno di legge che prevede una delega al governo in materia ‘di politiche in favore delle persone anziane’, anche in attuazione del Pnrr. Una volta approvato il provvedimento con tanto di decreti attuativi, verosimilmente non prima di un paio d’anni, arriverà dunque una nuova prestazione che assorbirà l’accompagnamento e gli altri aiuti al momento esistenti per le persone anziane non autosufficienti.

Assegno universale per anziani non autosufficienti, la delega al governo

Come anticipato, il provvedimento stabilisce delle disposizioni di delega al governo per quello che riguarda ‘la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana’. La delega al governo è prevista nell’articolo 5 del testo.

La prestazione

La prestazione sarà erogata secondo il bisogno assistenziale e si potrà declinare sottoforma di trasferimento monetario o di servizi alla persona, a seconda della scelta del beneficiario ed in particolare, è prevista ‘l’introduzione, anche in via sperimentale e progressiva per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona’. La nuova prestazione per le persone anziane non autosufficienti, ‘quando fruita assorbe l’indennità di accompagnamento’.

Tempistiche dell’assegno universale per anziani non autosufficienti

Per quel che riguarda propriamente le tempistiche, l’importo e le modalità di inoltro della domanda dell’assegno universale per gli anziani non autosufficienti, al momento non ci sono informazioni precise in quanto, come detto, lo schema del disegno di legge dovrebbe arrivare domani al Consiglio dei ministri. Per maggiori specifiche sul tempo bisognerà, dunque, attendere le disposizioni del governo.