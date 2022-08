Aumento delle pensioni da ottobre 2022: ecco chi verrà escluso

Arriva l’aumento delle pensioni, ma non per tutti. Il testo del decreto Aiuti bis elenca i beneficiari dell’aumento, facendo restare scontente molte persone che speravano di avere più soldi nell’assegno.

Chi è stato escluso dall’aumento

I percettori di assegno sociale e assegni per invalidità civile infatti sono stati esclusi dall’anticipo della rivalutazione. Niente aumento per loro, che viene rimandato al 1° gennaio 2023, come da programma.

Cos’è l’anticipo della rivalutazione

Le pensioni ogni anno vengono adeguate in base all’andamento dei prezzi così da contrastarne la perdita del potere d’acquisto. La decorrenza dell’aumento quest’anno è prevista a partire dal 2022, il governo ha deciso di anticiparla di qualche mese, dato che solitamente avviene il 1 gennaio di ogni anno. Tuttavia, si tratta di un aggiornamento solo per una percentuale parziale del 2% (il tasso previsto in realtà dovrebbe attestarsi intorno all’8%).

Nel contempo, viene riconosciuto anche un ulteriore aumento dello 0,2%, ossia la differenza che c’è tra il tasso provvisorio applicato nel 2022 – pari all’1,7% – e quello definitivo rilevato dall’Istat qualche settimana dopo, ossia dell’1,9%.

Solitamente la rivalutazione interessa i trattamenti previdenziali e quelli assistenziali. Non solo le pensioni quindi. Ma a godere dell’aumento sono solamente le pensioni erogate dalle forme di previdenza pubbliche obbligatorie, con l’esclusione dei trattamenti assistenziali. Niente aumento per l’assegno sociale o per le pensioni d’invalidità civile, per i quali tutto è rimandato a gennaio prossimo quando la rivalutazione dovrebbe essere molto più corposa, in quanto si parla di un 8% (che dovrà poi essere confermato dall’Istat).