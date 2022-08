Rimborsi 730 sulle pensioni: ecco quando arrivano

Rimborsi 730. Tra i tanti vantaggi per il pensionato che presenta la dichiarazione redditi attraverso il Modello 730 (ordinario o precompilato) c’è sicuramente il fatto che se dal modello dichiarativo scaturisce un credito d’imposta, questo sarà rimborsato direttamente sul cedolino pensione.

Rimborsi 730 pensioni

Così come, laddove dal modello dichiarativo scaturisce un debito d’imposta, questo sarà trattenuto direttamente sul cedolino pensione.

Discorso completamente diverso, invece, si pone se il pensionato presenta il Modello Redditi Persone Fisiche. In tale evenienza, il rimborso sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate (può passare anche un anno prima che ciò avvenga). Se c’è debito d’imposta è il pensionato che deve preoccuparsi del versamento con Modello F24.

Leggi anche: Modello 730: le scadenze per invio e modifiche

Quando arrivano e come controllare

L’operazione di accredito e le trattenute del debito d’imposta, sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre. Il tutto, inevitabilmente, dipende da quando si invia il Modello 730.

Va da sé che, prima si invia la dichiarazione prima si riceve il rimborso o la trattenuta. Quindi, ad esempio, per un 730 inviato a giugno è probabile che i rimborsi 730 pensioni siano erogati sul cedolino di agosto. Per contro, per un 730 inviato a luglio il rimborso probabilmente ci sarà sul cedolino pensione di settembre.