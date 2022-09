Bando Agrisolare 2022: ecco come guadagnare con il fotovoltaico

Il periodo di crisi economica induce a cercare anche nuove fonti di guadagno. Qualcuno si chiede se anche il fotovoltaico può dare la possibilità di avere introiti. Nasce il bando agrisolare 2022 che sembra dare questa opportunità. Da una parte crea un’occasione di risparmio, dall’altra anche la possibilità di recuperare il 75% delle spese effettuate.

Nasce da un’idea del ministero della Transizione ecologica e del ministero delle Politiche agricole e forestali ed è finalizzato ad ottenere finanziamenti specifici.

La somma messa a disposizione per allestire strutture per pannelli solari è di 1,5 miliardi di euro, ma la condizione per poter accedere a questi finanziamenti è che i pannelli vengano allestiti su edifici agricolo, agroindustriali o zootecnici.

A chi è diretto il bando

Si tratta di un bando destinato al settore della produzione agricola primaria, ma alla realizzazione dei nuovi impianti viene destinato 1,2 miliardi, la restante somma viene invece destinata a trasformare prodotti agricoli in non agricoli.

Il Ministero ha previsto che il 40 per cento della somma complessiva venga destinato a progetti da realizzare in specifiche regioni e cioè: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e Molise. La scelta geografica evidenzia la volontà di dare sostegno all’economia del centro-sud della Penisola.