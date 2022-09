Bonus Barriere Architettoniche 2022: come funziona e come chiedere le detrazioni

Nel caso in cui si intenda eliminare le barriere architettoniche e svolgere lavori di collegamento tra due appartamenti allora si potrà accedere a un doppio bonus che prevede una detrazione al 75 per cento e un’altra detrazione al 50 per cento.

Si tratta di una risposta che l’Agenzia delle Entrate dà a un interpello che le è stato sottoposto dalla proprietaria di un appartamento che è adiacente a quello del marito. In questo caso ha specificato l’Agenzia che siccome i due appartamenti sono adiacenti e i lavori sono utili a consentire alla figlia che ha una disabilità motoria del 100 per cento e pertanto necessità di muoversi in carrozzina è prevista la detrazione del 75 per cento per una parte dei lavori e del 50 per cento per l’altra parte dei lavori.

Come si suddividono le detrazioni

Nel caso di specie è stato stabilito che la prima detrazione, quella del 75 per cento, fosse da applicare a quelle spese che sono utili a rendere accessibile il bagno e la camera da letto, l’altra, quella del 50 per cento invece, per i costi necessari a collegare i due appartamenti.

I requisiti per accedere al doppio bonus

Rispondendo a questo interpello l’Agenzia delle Entrate ha anche dato il via libera al doppio bonus qualora si ravvisino condizioni analoghe. Tutto questo purchè le spese siano sostenute nel 2022, siano affrontare per eliminare le barriere architettoniche. Un altro elemento fondamentale per accedere al doppio bonus è il rispetto delle disposizioni tecniche previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.