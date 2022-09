Modello semplificato per Impianti Fotovoltaici: come funzionano, modalità e prezzi

Impianti fotovoltaici è in arrivo il modello semplificato purchè si tratti di impianto che non supera i 200 kw. Si tratta di un modello che può essere utilizzato per modificare, connettere o mettere in funzione l’impianto fotovoltaico.

Quali accorgimenti per il modello semplificato

La procedura semplificata, però, necessità di alcuni accorgimenti:

– L’impianto deve essere posizionato vicino all’utente finale

– Dovrà inserirsi nell’accordo del gestore per servizi energetici, per consentire al gestore di prendere l’energia che non si usa

– Il pagamento dell’energia avverrà tramite sgravi in bolletta

– Chi installa l’impianto deve solo inviare il modulo al proprio gestore che si preoccuperà di prendere contatti con l’ente pubblico

– Nel caso in cui l’impianto dovesse essere posizionato su un palazzo storico allora dovrà intervenire la Sovrintendenza.

Cosa ha detto il Ministro Cingolati

Il ministero della Transizione energetica Cingolati ha detto: “L’obiettivo di installarne almeno 7 gigawatt all’anno sembra a portata di mano. È il ritmo da tenere fino al 2030, se l’Italia vuole centrare l’obiettivo Ue di tagliare le emissioni di gas serra del 55% a quella data”