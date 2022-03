Benzina fino a 3 euro al litro, ecco cosa potrebbe accadere se la Russia decide di tagliare le forniture di petrolio

Benzina. L’idillio che narra e racconta di un possibile stop definitivo al gas russo (con la fine delle forniture, o da parte dell’Europa o da parte di Mosca) è certamente poco credibile in questo momento. Certo, non è mai possibile porre limiti alla provvidenza, ma se avverrà, avverrà nel giro di anni, con un cambiamento radicale che non rappresenta una questione da poco. I cambiamenti sono sempre possibili, ma la Storia e la vita in generale insegnano che ci vuole tempo, costanza e dedizione. Ma soprattutto tempo (costanza e dedizione non sono forse funzioni del tempo?).

Parla l’esperto Davide Tabarelli sul possibile scenario catastrofico

Ad ogni modo, lo scenario dello stop ai rifornimenti russo è poco plausibile poiché tutti sono letteralmente terrorizzati dal tagliare le importazioni. Come fa sapere anche Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia e professore di Economia all’Università di Bologna, intervistato dai microfoni di FanPage.it. Anche perché, l’effetto sarebbe catastrofico, in un momento che non è dei migliori. Il prezzo, come fanno sapere gli esperti, supererebbe i 300 euro per megawatt-ora con un’inflazione che schizzerebbe al 14%. Tuttavia, la guerra è guerra: le previsioni future sono giochi da indovini strampalati.

Prezzo della benzina fino a 3 euro al litro

Alla domanda fondamentale rivolta al Professor Tabarelli (quanto potrebbe costare la benzina in caso di stop a tutte le forniture di Mosca?), il docente non ha dubbi: il prezzo potrebbe arrivare fino a 3 euro al litro, con un prezzo di mercato tra 200 e 300 dollari al barile. In quel caso, si dovrebbe chiedere all’Arabia Saudita di diventare partner di mercato, ma comunque non riuscirebbe, secondo il Prof., a soddisfare il fabbisogno nazionale. Anche in quel caso, ci sarebbe comunque un rialzo dei prezzi.

Quale soluzione?

Dunque cosa fare? Certo, in Italia c’è un piano d’emergenza, ma per il momento si dovrebbe puntare di più su carbone e legname per il riscaldamento. E, inoltre, la regola d’oro in tempi di crisi: bisogna risparmiare. Ovvero, razionalizzare parte dei consumi e, quindi, nel caso si decidesse di prendere la decisione di tagliare i ponti con Mosca, sperare in contratti con altri Paesi per importare il gas. E questo, estraendone contemporaneamente sempre di più anche in Italia. Inoltre, non sarebbe male imporre anche, in modo preventivo un tetto sui prezzi di gas e petrolio che abbia una valenza europea (o internazionale?).