Black Friday 2022: quali sono i bonus e come sfruttarli dal 25 novembre

Sarà un Black Friday particolare in questo 2022, forte anche di un’economia rallentata dalla crisi, l’uscita dalla pandemia di Covid-19 e soprattutto l’attuale conflitto russo-ucraino. Eppure, per non perdere la propria clientela, sono stati pensati degli incentivi o bonus per far girare l’economia nella giornata del 25 novembre, permettendo all’utenza di fare “shopping matto” secondo i canoni della famosa tradizione statunitense.

I bonus per il Black Friday 2022

Il Black Friday è ormai alle porte: il 25 novembre ricorre infatti l’edizione 2022 del giorno in cui è possibile acquistare vari prodotti a prezzi particolarmente vantaggiosi. L’evento però non cade solo in quella data: spesso è possibile trovare offerte giorni – se non settimane – prima. E quest’anno c’è un’ulteriore novità a cui prestare attenzione. Nel 2022, infatti, sono stati decisi vari bonus per aiutare le persone in difficoltà a causa dell’inflazione e del caro energia, che si è trasformato presto in un caro bollette.

Alcune di queste misure potrebbero essere utilizzate in modo vantaggioso nel periodo del Black Friday: ecco quali. Partiamo dal bonus 150 euro: si tratta di un beneficio contenuto nel decreto Aiuti ter, che va a ricalcare (pur con alcune differenze, a partire dalla cifra del sostegno) quello erogato lo scorso luglio. Proprio a novembre molti lavoratori dipendenti, autonomi, percettori Naspi e pensionati riceveranno il bonus.

Il bonus 150 euro e quello degli elettrodomestici

È dunque possibile spendere il bonus da 150 euro per acquistare ciò di cui si ha bisogno, cercando un’offerta durante il periodo del Black Friday per accedere a un prezzo vantaggioso. Fino alla fine del 2022 è ancora possibile usufruire del bonus per mobili ed elettrodomestici: si tratta di una detrazione del 50%, per una spesa massima di 10mila euro, per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici che permettono di migliorare la classe energetica di un immobile soggetto a opere di restauro. Anche in questo caso è possibile sfruttare gli sconti del Black Friday: per chi volesse o dovesse sostituire un elettrodomestico in casa, questo potrebbe essere un buon momento per unire prezzi favorevoli all’agevolazione esistente.

Bonus condizionatori e cultura

Le offerte del Black Friday potrebbero rivelarsi particolarmente vantaggiose per l’acquisto di condizionatori – anche considerando che il prezzo base è solitamente piuttosto alto – da unire ai bonus a cui si può avere accesso. Il Black Friday offre opportunità anche per chi è nato nel 2003 e ha ricevuto il bonus cultura da 500 euro: tra i prodotti solitamente in sconto, infatti, è possibile trovare non solo prodotti elettronici ma anche altri articoli come i libri.

Il bonus cultura, comunque, non permette l’acquisto di beni come smartphone o computer: una limitazione che non è invece prevista per la Carta del docente, una dotazione di 500 euro per gli insegnati di ruolo, che può quindi essere sfruttata al meglio con gli sconti del Black Friday.