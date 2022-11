Eurospin assume in tutta Italia: ecco dove, le posizioni aperte

Eurospin assume. Il periodo è quello che è, e molte aziende italiane sono duramente colpite dai costi insostenibile che alle volte presentano il loro conto. Nonostante ciò, però, ci sono interessanti offerte di lavoro che potrebbero fare al caso vostro se siete alla ricerca di un nuovo incarico oppure se da disoccupati non vedete l’ora di cimentarvi in un lavoro per respirare un po’ ed iniziare un’esperienza professionalizzante. Quella che vogliamo offrirvi oggi viene direttamente dalla nota catena di supermercati Eurospin, che ha deciso di assumere del personale nuovo in tutta Italia, con delle postazioni davvero interessanti da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Continuate a leggere per saperne di più.

Eurospin, la storia dell’azienda

Partiamo dal capire chi è l’azienda Eurospin che ha deciso di assumere, proprio in questo periodo. Eurospin nasce nel 1993 su iniziativa di quattro famiglie di imprenditori già attive nella distribuzione organizzata, e quindi con una certa esperienza nel settore. Si tratta di un’azienda italiana dedita alla grande distribuzione organizzata di alimentari e generi di largo consumo sul canale ”Discount”. Non è presente solamente in Italia, ma anche in Slovenia e Croazia. In un primo momento, il gruppo aveva deciso di impiegare la formula del franchising per poi cominciare ad aprire anche punti vendita di proprietà effettiva. Come anticipato, dato il grande successo, l’insegna è sbarcata anche in Slovenia, e successivamente nel 2020 ha aperto i suoi primi discount anche in Croazia.

Le offerte di lavoro di Eurospin

Ma non è tutto, perché dal 2009 si occupa anche della vendita di viaggi con il marchio Eurospin Viaggi. Insomma, l’azienda è sulla cresta dell’onda, nonostante tutto, e per questo ha deciso di allargare il suo personale in diversi punti della Penisola. Tutte le nuove offerte di lavoro, aggiornate e dettagliate, potrete trovarle al seguente link, cliccando direttamente. In bocca al lupo e buon lavoro!

