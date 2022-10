Volantino Eurospin ‘La spesa intelligente’: offerte dal 27 ottobre al 6 novembre 2022

La nota catena di supermercati Eurospin torna con tantissime novità e offerte! Un nuovo volantino, “La spesa intelligente” sarà disponibile dal 27 ottobre e fino al 6 novembre. Tante promozioni e sconti su 1.200 punti vendita Eurospin. Ecco i prodotti migliori in offerta!

Maxi offerte da Eurospin con “La spesa intelligente”

Le offerte contenute nel nuovo volantino Eurospin “La spesa intelligente” sono numerose e comprendono tantissimi prodotti: dalle mele Golden in offerta a 0,99 euro al chilo, parmigiano reggiano dop 24 mesi a 13,99 euro, polpa di pomodoro a pezzetti 400 gr a 0,45 euro; olio di semi di girasole a 9,79 5 litri, frollini con panna 700 gr a 1,79 euro e tanto altro. Sconti sulreparto “Freschi” con formaggi, affettati, prodotti frigo, ecc. a quello “Dispensa”, che va dall’olio alle conserve, ai biscotti ecc. Maxi sconti anche sui surgelati. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta!

Volantino valido fino al 6 novembre

Non resta altro che fare il pieno dei migliori prodotti in offerta. Il volantino sarà valido solo fino al 6 novembre quindi non lasciartelo scappare! Sfoglia l’ultimo volantino qui.