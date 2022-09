Bonus 150 euro per i lavoratori: ecco a chi spetta, quando arriva e come richiederlo

Dopo il bonus di 200 euro, ecco che arriva un altro aiuto dal Governo. Tra i provvedimenti che ci sono nel decreto Aiuti-ter, c’è anche un bonus una tantum per ‘alleggerire’ gli italiani, che da mesi, ormai, devono fare i conti con il caro bollette e l’aumento di tutto.

Bonus di 150 euro ai pensionati e ai lavoratori

Come spiega Il Sole 24 ore, il bonus di 150 euro andrà direttamente in busta paga, proprio come è successo per i 200 euro. E spetta ai lavoratori dipendenti che a novembre avranno avuto una retribuzione non superiore a 1.538 euro, ma anche ai pensionati e agli autonomi con redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui. E ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate.

L’aiuto, tra l’altro, spetterà anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza, l’indennità di disoccupazione agricola, ai lavoratori agricoli, ai dottorandi e assegnisti. Ma anche ai lavoratori di Sport e salute spa e ai lavoratori dello spettacolo. Sempre a patto che il reddito sia entro i 20.000 euro.

Quando arriverà l’aiuto

Il bonus di 150 euro probabilmente arriverà nei mesi di novembre e dicembre. E spetterà a circa 22 milioni di cittadini. Ancora non è chiaro come bisognerà richiederlo, ma probabilmente accadrà come è successo con i 200 euro: il lavoratore, quindi, dovrà presentare un modulo con la richiesta al proprio datore. E il contributo verrà versato automaticamente in busta paga.