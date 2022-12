Bonus 350 euro in busta paga: quando arriva e a chi spetta

Buone notizie in arrivo per i lavoratori. Sono circa 3 milioni i dipendenti del settore terziario, della distribuzione moderna organizzata e della cooperazione che avranno un piccolo aumento nella busta paga. Si tratta di 350 euro una tantum come anticipo sulla vacanza contrattuale per i contratti scaduti. La novità è stata resa nota da Fisascat- Cisl che ha sottolineato che l’accordo ponte prevede anche un primo aumento di 30 euro della paga base, questo in attesa dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali.

L’obiettivo del bonus da 350 euro per i lavoratori

L’obiettivo dell’agevolazione è quello di ‘fornire ai lavoratori del settore una risposta economica concreta in un contesto complesso e articolato, caratterizzato da un alto livello di inflazione, dai rincari energetici e dall’incertezza internazionale’. Va detto che la firma del protocollo si inserisce all’interno del percorso negoziale che era già stato avviato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto che è scaduto il 31 dicembre del 2019. Senz’altro, come ha spiegato la Federazione, per i lavoratori il raggiungimento dell’intesa rappresenta un ‘passo importante per la tutela dei lavoratori, considerata la difficile congiuntura economica, i cui effetti determinano la riduzione della redditività delle aziende del settore della Distribuzione Moderna e la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni’.

L’importo

Per quanto riguarda propriamente l’importo, esso sarà di 350 euro lordi al quarto livello ed è riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. Inoltre, verrà riconosciuto in due soluzioni così ripartite: 200 euro con la retribuzione di gennaio e 150 euro con quella di marzo. Come anticipato, sono circa 3 milioni i lavoratori che potranno beneficiare dell’agevolazione.