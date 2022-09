Bonus Animali domestici 2022: che cos’è, requisiti, importi e come richiederlo

Il bonus animali domestici permette di usufruire di una detrazione fiscale pari al 19% delle spese sostenute per le cure veterinarie o per l’acquisto dei medicinali per il proprio animale domestico. Vediamo nel dettaglio come funziona.

Requisiti per ottenere il bonus animali

Il bonus animali domestici è un’agevolazione introd0tta quest’anno per aiutare i padroni di animali domestici ad affrontare le cure veterinarie o l’acquisto di medicinali. Consiste in una detrazione fiscale sulle spese sostenute dai proprietari di animali domestici per le cure veterinarie o per l’acquisto di medicinali. Le spese veterinarie sono rimborsate esclusivamente per due categorie di animali:

animali legalmente detenuti a scopo di compagnia;

animali legalmente detenuti per pratica sportiva.

Il bonus non spetta, invece, per le spese sostenute per la cura o per l’acquisto di medicinali per:

animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare;

animali di qualunque specie allevati e detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole;

animali posseduti illecitamente o utilizzati per attività illecite.

Bonus Animali: a quanto ammonta

Le detrazione fiscale è pari al 19% della parte eccedente la cifra di 129,11 euro, per un importo massimo del bonus pari a 79,96 euro (e, quindi, una spesa massima di 550 euro). Il bonus copre anche le seguenti voci:

prestazioni professionali rese dal veterinario;

acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario;

analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie.

Come inviare la domanda

La domanda per il bonus animali domestici 2022 deve essere effettuata dal tutore legale dell’animale. Non è richiesto il rispetto di alcun limite ISEE, ma per i cani è necessario allegare la documentazione relativa all’iscrizione all’anagrafe canina e al microchip; per i gatti è sufficiente il microchip o la fattura dell’acquisto. La detrazione a cui si ha diritto va inserita in fase di compilazione del modello 730 nella sezione “Altre spese”.