Giornata mondiale del cane, ecco dove andare con i nostri amici a quattro zampe

Oggi, venerdì 26 agosto, è la giornata mondiale del cane. Una ricorrenza importante per i nostri pelosetti a quattro zampe che ogni giorno si dedicano alla nostra gioia seppur inconsapevolmente. Ricordiamo, per prima cosa, che la ricorrenza nasce nel 2004 negli Stati Uniti e oggi si festeggia anche in Italia.

Noi della redazione de Il Corriere della Città abbiamo deciso di suggerirvi alcuni tra i migliori posti, a Roma e nel Lazio, dove poter portare a spasso i vostri cuccioli e festeggiare così la ricorrenza. Continuate a leggere!

Dove portare i vostri cuccioli a Roma: Villa Pamphilj, Villa Sciarra e Villa Borghese

Partiamo, ovviamente dai must: sono alcune tra le ville più affascinanti della città. In comune, però, hanno una cosa: sono tutte facilmente raggiungibili coi mezzi pubblici. Il momento migliore per godere di tali luoghi suggestivi è ovviamene la mattina, ma anche nel tardo pomeriggio, quando il rovente sole (ancora per poco) dell’estate inizia a calare.

Parco degli Acquedotti e Appia Antica

Parliamo delle aree verdi preferite dai cittadini romani e per paesaggio e per estensione. Spazi ampi, una vista sublime e tante bellezza tutte intorno. In questo caso, l’abbondanza di visitatori non sarà un problema date le loro estensioni. Certo, è necessario dire, che nulla vale più dell’orario del tramonto. Anche i vostri cuccioli ne saranno felici.

Le aree ludiche per i cani

C’è una novità che in pochi conoscono: il Comune di Roma, da giugno di quest’anno, sta inaugurando nuove aree cani con percorso agility. La prima ad essere stata inaugurata è certamente quella che si trova al Parco Talenti, ma le aree interessate dal restyling in corso d’opera sono quasi una per municipio. Tra quelle più gettonate e che saranno presto ancora più fruibili: nel II a Villa Paganini, nel IV in via di Galla Placidia (all’interno del parco Placidia-Ottoboni), nel V al parco dell’ex Forte Prenestino, nel VI a Colle Mentuccia ma anche a Colle Monfortani a Ponte di nona, nel VII al parco degli Acquedotti (lato via Viviani), nell’VIII a parco Scott (lato via Scotti), nel IX in via Fiume Bianco, nell’XI a Villa Bonelli (via Montalcini), nel XII in via dei Capasso a Bravetta, nel XIII a villa Veschi (lato via Moricca), nel XIV a Ottavia, in via Cesira Fiori, nel XV a parco Papacci.

Tivoli: le ville storiche

A Tivoli, i cani sono davvero amati. Tanto da essere ben accetti anche nelle ville storiche, e questo a prescindere dalla loro taglia. I pelosi a quattro zampe hanno libero accesso non solo ai giardini curati e impreziositi da giochi d’acqua e fontane, ma anche nelle aree interne. Ovviamente, non dimenticate il guinzaglio!

Bau Beach a Maccarese e spiaggia dei Gabbiani a Bracciano

L’estate sta finendo, sì…ma c’è ancora tempo per scorrazzare in spiaggia col proprio amico a quattro zampe. E, oltre a ciò, anche un luogo ideale: la BauBeach Si trova in via Praia a Mare, a Maccarese, guardando il mare a sinistra dello stabilimento Rambla. Sono almeno 7mila metri quadrati di spazio nel quale gli animali possono interagire liberi da guinzagli e, soprattutto, fare il bagno a qualsiasi ora, socializzare e sbizzarrirsi in ogni genere di attività

Giardino di Ninfa

Chiudiamo il nostro ventaglio di proposte con quello che è considerato, a buon diritto, uno tra i giardini più belli e affascinanti d’Europa e del mondo. Parliamo, certamente, del Giardino di Ninfa – e forse in pochi lo sanno – è aperto anche ai cani. I nostro amici possono entrate con il guinzaglio di un metro e mezzo e i padroni devono avere necessariamente i sacchetti per raccogliere eventuali deiezioni (come sempre dovrebbe essere!).