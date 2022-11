Bonus animali domestici fino a dicembre 2022: a chi spetta, requisiti e come fare domanda

Una bella notizia in arrivo per gli amanti degli animali. Il bonus animali domestici è un’agevolazione che ha come fine quello di aiutare i padroni dei nostri amici a quattro zampe ad affrontare le spese relative alle cure veterinarie o l’acquisto dei medicinali. L’agevolazione permette di accedere ad una detrazione fiscale che viene calcolata sulle spese sostenute dai proprietari degli animali.

Bonus animali domestici: cos’è e a chi spetta

Come anticipato, il bonus animali domestici permette di usufruire di una detrazione fiscale sulle spese sostenute dai proprietari di animali domestici per le cure veterinarie oppure per l’acquisto dei medicinali. Per quel che riguarda le prime, va specificato ch’esse sono rimborsate esclusivamente per due categorie di animali: quelli detenuti per compagnia e quelli detenuti invece per pratica sportiva.

Chi non può beneficiarne

Chi invece non può beneficiare del bonus animali domestici? Sono esclusi dall’agevolazione gli animali destinati all’allevamento, alla riproduzione, al consumo alimentare, qualunque specie allevata e detenuta nell’esercizio di attività agricole o commerciali ed ancora, gli animali posseduti in modo illecito.

Detrazione fiscale

La detrazione fiscale che spetta a coloro che usufruiscono del bonus è pari al 19% della parte eccedete la cifra di 129,11 euro, per un importo massimo del bonus che è pari a 79,96 euro. Ecco le tipologie di spese ammesse dalla detrazione:

prestazioni professionali rese dal veterinario;

acquisto di medicinali prescritti dal veterinario;

analisi e interventi presso le cliniche veterinarie.

Domanda

Per quel che invece riguarda la domanda essa deve essere effettuata dal tutore legale dell’animale. Non ci sono limiti di Isee ma per i casi bisogna allegare la documentazione relativa all’iscrizione all’anagrafe canina e al microchip mentre per i gatti basta la fattura dell’acquisto o il microchip.