Bonus 550 euro per i lavoratori part time: come funziona e quali sono i requisiti per fare domanda

Buone notizie per i lavoratori part time. È in arrivo un bonus da 550 euro che spetta ai dipendenti di aziende private che nel 2021 risultano titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale. Quest’ultimo è un tipo di contratto che prevede un impiego del lavoratore soltanto in alcuni giorni, settimane o mesi all’anno.

Bonus 550 euro lavoratori part time, quali requisiti?

Ma quali sono i requisiti che il lavoratore deve rispettare affinché possa ottenere il bonus da 550 euro? In primis, il lavoratore deve lavorare a tempo parziale ciclico per sette settimane e non più di venti l’anno. Inoltre, non deve percepire assegni di trattamento pensionistico o Naspi e, ancora, non avere altri rapporti di lavoro. Il fondo istituito per la misura è pari a 30 milioni di euro e la platea di beneficiari non potrà superare i 55mila percettori.

Come fare domanda

Le domande per usufruire del bonus da 550 euro devono essere presentate all’Inps. L’ente ha infatti reso noto che l’istanza potrà essere presentata nei soliti modi, ovvero in via telematica, contattando il servizio di call center oppure rivolgendosi ad un patronato. Per quel che riguarda la procedura online, essa è già attiva. È possibile inviare la propria richiesta selezionando la prestazione “indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale verticale” disponibile sul portale dell’Inps. L’istanza deve essere presentata entro il 30 novembre 2022.

Bonus una tantum

Va detto che il bonus da 55o per i lavoratori a tempo parziale è un’agevolazione una tantum. Questo significa che può essere erogato una sola volta dall’Inps seguendo il procedimento precedentemente menzionato. Infine, è bene ricordare come il bonus non concorra alla formazione del reddito.