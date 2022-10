Bonus attività fisica 2022: cos’è, a chi spetta e come fare domanda

A breve si potrà chiedere il bonus attività fisica. L’Agenzia delle Entrate ha già diramato le informazioni necessarie per farne richiesta. Si tratta di un’agevolazione per copre le spese sostenute nell’arco di quest’anno per svolgere esercizi fisici con un professionista in caso di patologie croniche o disabilità fisiche.

Bonus attività fisica 2022: cos’è e come funziona

Ad introdurre il bonus attività fisica adattata è stata la Legge di Bilancio 2022 all’art.1, comma 737. L’agevolazione copre le spese effettuate nel 2022 per programmi di esercizi fisici la cui tipologia e intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti. Le risorse messe a disposizione sono di circa 1,5 milioni di euro e il valore del credito d’imposta sarà stabilito entro il 25 marzo sulla base delle richieste inoltrate all’Agenzia delle Entrate.

I programmi di allenamento inclusi nel bonus

I programmi di esercizi fisici devono essere svolti in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche. L’allenamento o gli esercizi devono essere svolti in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, al fine di migliorare il benessere e la qualità della vita.

Come fare domanda

Secondo quanto comunicato dal provvedimento num. 382131 dell’11 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate, le domande potranno essere presentate a partire dal 15 febbraio 2023 fino al 15 marzo 2023.

Nella richiesta sarà necessario specificare alcuni dati come il codice fiscale e l’importo delle spese sostenute dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Entro 5 giorni dalla trasmissione della domanda, il sistema invia una ricevuta che attesta la presa in carico o meno della richiesta, specificando le motivazioni.