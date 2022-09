Bonus casa, 15.000€ a Fondo Perduto per acquistare o ristrutturare: come ottenerlo

Un incentivo per acquistare o ristrutturare una casa nei Comuni in via di spopolamento. Un modo per cercare di salvare la storia di antichi borghi destinati, viceversa, a scomparire a causa della mancanza di residenti. Vediamo dunque in cosa consiste questo finanziamento e quale Regione si è mossa in questa direzione.

Contributi per acquistare prime case in Sardegna

Al momento a pubblicare il bando è stata la Regione Sardegna che ha stanziato ben 45 milioni di euro per il prossimo triennio, con un finanziamento complessivo per ogni anno, a partire da quello in corso, pari a 15 milioni. Il contributo, a fondo perduto, viene erogato per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

Importo

Il contributo ottenibile è pari a 15.000 euro e corrisponde, come limite massimo, al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o il rinnovo di un immobile situato nelle località con i requisiti sopra specificati. L’obiettivo è pertanto quello di fornire un valido incentivo alle persone di trasferirsi in zone che rischiano di scomparire sfruttando magari anche le opportunità concesse dallo smart working.

A questo link un elenco dei Comuni nei quali si può richiedere il bonus con la relativa data di scadenza per le domande.

