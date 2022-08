Bonus Trasporti 2022: come funzionano gli sconti, importi e come richiederlo

Poche settimane e ci toccherà dare il benvenuto a settembre e, quindi, al ritorno di molti al lavoro, di altri a scuola. Questo vuol dire che, inevitabilmente, i mezzi di trasporto saranno presi d’assalto. Proprio quei mezzi che, invece, sono finiti al centro delle attenzioni per un bonus, cioè per il contributo di 60 euro per chi acquista abbonamenti. Ma ecco come funziona e come richiederlo.

A chi spetta il bonus trasporti 2022

Tra le tante misure, nel Decreto Aiuti si fa riferimento anche a un bonus, annuale o mensile, per i trasporti pubblici. Si tratta di un aiuto economico pari al 100% e fino a un massimo di 60 euro per sostenere l’acquisto, entro la fine dell’anno, di un solo abbonamento al trasporto pubblico. Che sia locale, regionale, interregionale o ferroviario nazionale. Ma a chi spetta? Possono richiederlo, entro il 31 dicembre del 2022, le persone, tra lavoratori, studenti e pensionati, con un reddito del 2021 non superiore a 35.000 euro.

Ricordiamo, però, che restano esclusi i servizi di prima classe, business, club executive, salotto, premium, working area, business salottino.

Come richiedere lo sconto

Il bonus trasporti, in base a quanto stabilito dal decreto interministeriale, potrà essere richiesto a partire da settembre. Per fare ‘domanda’ basterà accedere alla piattaforma sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che non è ancora online, con le credenziali SPID, CIE o CNS: in caso di esito positivo, verrà generato un voucher, che andrà poi presentato direttamente alle biglietterie, a quelle che erogano gli abbonamenti per i mezzi pubblici. Lo sconto, quindi, verrà applicato in maniera automatica dal rivenditore.