ISEE 2022 con Poste Italiane: come richiederlo gratis

Si sa, la documentazione Isee è necessaria per ottenere tutta una serie di agevolazioni come ad esempio, la riduzione delle tasse universitarie, la riduzione del costo delle bollette e molto altro. Per questo è importante mantenerla sempre aggiornata nel rispetto delle scadenze burocratiche che la caratterizzano.

Leggi anche: ISEE senza Caf e in pochi minuti: ecco come averlo

Come fare l’Isee con Poste Italiane

È possibile ottenere online gratuitamente il proprio Isee grazie al servizio offerto da poste italiane. La procedura da seguire per completare l’istanza è semplice e si effettua interamente online. Tuttavia, chi riscontrasse delle difficoltà nella compilazione della domanda online può contattare l’assistente digitale sull’apposito numero WhatsApp (371 5003715).

I passaggi da seguire

Come prima cosa per ottenere l’Isee con Poste Italiane è necessario collegarsi sul sito dell’azienda ed effettuare il login. A questo punto si ha accesso alla sezione riservata MyPoste e andando nell’area “Servizi Online” si trova il pulsante “Richiesta Isee”.

Cliccando sulla dicitura “Richiedi online” viene chiesto di scegliere la tipologia di certificazione che si vuole ottenere ed anche l’inserimento di un indirizzo email qualora si voglia ricevere la certificazione anche sulla propria casella di posta elettronica. Una volta completato l’iter, dopo pochi minuti sarà possibile scaricare la certificazione Isee 2022.

L’assistente digitale

Ma se non siete avvezzi alla tecnologia niente paura! Come anticipato, ma è sempre bene ricordarlo, chi avesse problemi nella compilazione della richiesta online può utilizzare l’assistete digitale. Quest’ultimo è contattabile all’apposito numero WhatsApp e vi consentirà di sciogliere ogni dubbio in merito all’ottenimento della certificazione per il 2022.