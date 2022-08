Nuovo bonus in scadenza a Settembre: fino a 300€ con Isee basso

È in arrivo un nuovo, interessante bonus per coloro che hanno un Isee basso. L‘importo dell’agevolazione è pari a 300 euro ma — come spesso accade in questi casi — non si deve perdere tempo in quanto le tempistiche per inoltrare la domanda — provando così a rientrare nella platea dei beneficiari — sono piuttosto ravvicinate.

Leggi anche: ISEE senza Caf e in pochi minuti: ecco come averlo

Nuovo bonus da 300 euro: il provvedimento per aiutare le famiglie

Un’interessante e preziosa agevolazione quella della quale potranno godere le famiglie con figli e che si va ad aggiungere alla misure già esistenti per combattere i rincari dell’ultimo periodo. Com’è noto, infatti, il delicato clima internazionale delle ultime settimane contribuisce all’instabilità del mercato e le sue conseguenze si fanno sentire anche sul portafoglio di numerose famiglie italiane. Per questo l’esecutivo sta studiando tutta una serie di aiuti, alcuni già messi a punto, che mirano proprio a fornire una sostegno concreto alle persone in difficoltà economiche.

L’iniziativa della regione Toscana

Per quel che riguarda propriamente il nuovo bonus, una regione italiana ha previsto un’agevolazione aggiuntiva del valore di 300 euro. Consapevole che a partire dal mese di settembre oltre alle canoniche spese che le famiglie dovranno affrontare si aggiungeranno anche quelle relative alla scuola — passando dall’acquisto dei libri fino a quello del materiale scolastico — la regione Toscana ha deciso di aiutare concretamente i cittadini attivando il Pacchetto Scuola.

Il Pacchetto Scuola

Quest’ultimo è un contributo rivolto alle famiglie con Isee basso che hanno figli a carico prossimi ad affrontare l’inizio dell’anno scolastico 2022-2023. I 300 euro potranno pertanto essere utilizzati per far fronte alle spese scolastiche. Stanziati in totale 5.5 milioni di euro per aiutare i nuclei familiari che ne hanno maggiormente necessità.

Requisiti e domanda

Ma quali sono i requisiti per accedere all’agevolazione? Per poter fare ottenere il Pacchetto Scuola è necessario avere un Isee inferiore a 15.748, 78 euro. I termini per l’inoltro della domanda — che dovrà essere inviata al Comune di residenza — scadono invece il prossimo 21 settembre.