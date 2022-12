Bonus casa 2023, le agevolazioni fino al 2025: requisiti e novità

Tra qualche giorno il 2022 giungerà a termine e con lui anche molti dei bonus e superbonus per i lavori edilizi. Infatti, numerosi benefici di questo genere, con l’arrivo del nuovo anno e della prossima Legge di Bilancio, cambieranno o andranno in scadenza. Vediamo dunque quali sono, per evitare di perdere i vantaggi che derivano da queste agevolazioni, controllando le scadenze.

Bonus e superbonus: quali scadranno o cambieranno?

In prossimità del nuovo anno, si contano circa 10 agevolazioni, dedicate alle abitazioni, su cui la prossima Legge di Bilancio potrebbe intervenire. Nonostante i vari allarmismi, però, esistono dei bonus con scadenza oltre il 2022; ad esempio, il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus saranno disponibili fino al 2024. Il Sole 24 Ore ha stilato una lista con i bonus per la casa attualmente esistenti, la percentuale di agevolazione collegata a ognuno di essi e la data prevista di scadenza in assenza di interventi futuri: