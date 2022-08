Bonus Colonnine 2022: che cos’è, come funziona, importi e requisiti

Il nuovo decreto Aiuti bis va incontro alle esigenze dei proprietari di auto elettriche. Nel decreto c’è, infatti, un apposito Dpcm relativo alle auto ed è annunciato che una parte dei 17 miliardi stanziati saranno utilizzati per il bonus colonnine di ricarica per le auto elettriche.

In cosa consiste il bonus

Si tratta del nuovo bonus previsto per il 2022 e prevede un contributo per l’acquisto di colonnine di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica. Si tratta di un contributo pari all’80% della spesa per l’acquisto e la posa in opera delle colonnine.

È previsto un massimale di erogazione che è pari a 1.500 euro per il richiedente, salvo scendere a ottomila se l’opera viene realizzata su parti comuni di edifici condominiali. Sembra però che non sia ancora stato stabilito quali siano le modalità per richiedere il bonus.

L’entusiasmo del Ministro Giorgetti

Il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, nel considerare il passaggio all’elettrico un passaggio fondamentale per la tutela dell’ambiente e quindi per raggiungere le emissioni zero ha dichiarato: “Si tratta di un ottimo risultato che finalmente arriva perché va nella direzione di sviluppare strumenti per la riconversione del settore alla luce degli obiettivi previsti dalla transizione ecologica”.