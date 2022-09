Bonus da 180€ senza ISEE: come funziona, requisiti e come richiederlo

Bonus da 180 euro. È una nuova agevolazione che vuole andare incontro alle difficoltà che stanno vivendo gli italiani in questo periodo.

Si tratta di un sostegno importante per le persone che stanno vivendo con grande difficoltà questo grave periodo di crisi economica. Caro bollette e aumenti anche dei prodotti di prima necessità. Il bonus 180 euro dà una boccata di ossigeno alle famiglie.

Se il bonus 150 euro è previsto per i nucleo familiari con Isee inferiore ai 20mila euro, il bonus 180 euro corre in aiuto del primo che evidentemente non è sufficiente a dare sostegno alle famiglie.

Per il bonus 180 non occorre Isee

In quest’ultimo caso, però, non occorre neanche l’Isee rappresenta semplicemente un aiuto per contrastare il carovita. Viene concesso dalla provincia di Trento e arriva quindi dall’ente locale.

Può essere concesso solo alle famiglie residenti in provincia di Trento ed è finalizzato ad alleviare le spese delle utenze. Viene cioè applicato direttamente sulle bollette.

Ma a causa di questo bonus sono nate critiche. Non avendo parametri particolari da rispettare è destinato a chiunque, anche ai cosiddetti ricchi. Ma la verità è che è previsto solo per le prime case, quindi coloro che sono benestanti e hanno più di una proprietà potranno usufruirne una sola volta