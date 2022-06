Bonus da 75€ in busta paga: a chi spetta e come ottenerlo

Bonus da 75€ in busta paga. Ecco un’ulteriore misura per combattere l’inflazione ed ammortizzare, almeno in parte, le spese quotidianamente sostenute dai cittadini. Infatti, oltre al bonus da 200 euro previsto per luglio, è in arrivo anche quest’ulteriore agevolazione. Cerchiamo adesso di capire come funziona e a chi si rivolge.

Cos’è il bonus da 75 euro

Il bonus da 75 euro per i lavoratori è previsto nelle ultime mensilità dell’anno, a partire da settembre. Cumulabile con i 200 euro di bonus, quest’agevolazione ha a che fare con la differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore d lavoro e il netto che effettivamente arriva nelle tasche dei lavoratori.

In altre parole, essa prevede un taglio del cuneo fiscale che fa capo proprio alla differenza tra lo stipendio lordo e il netto effettivamente percepito dal lavoratore in busta.

I beneficiari

Chi potrà beneficiarne?

Coloro che potranno usufruire dei 75 euro in busta paga sono i lavoratori dipendenti con reddito annuo inferiore ai 35mila euro. Secondo le prime informazioni, il taglio del cuneo fiscale dovrebbe essere del 4%. Numeri alla mano, considerando la platea di riferimento — coloro che, per l’appunto, hanno un reddito inferiore a 35mila euro — ne deriva un risparmio che oscilla tra i 50 e i 75 euro.

L’applicazione del bonus

Il bonus sarà riconosciuto ed applicato sulle ultime buste paga dell’anno, ovvero quelle che vanno da settembre a dicembre 2022. Invece, al momento non è ancora chiaro se l’agevolazione verrà applicata anche alla tredicesima di fine anno.