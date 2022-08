Bonus Felicità: che cos’è, come funziona e come richiederlo

Non abbandonare, ma donare felicità a chi, invece, rischierebbe di finire in strada o di vivere nella solitudine. Si può riassumere così il bonus messo a punto da un Comune nel bresciano, Castel Mella: qui, infatti, chi adotta un cane e un gatto ospiti di qualche struttura può ricevere un contributo di 200 euro. Un bonus della ‘felicità’, come è stato rinominato dal Sindaco, Giorgio Guarnieri.

200 euro per chi adotta cani e gatti abbandonati

L’amministrazione di Castel Mella, con il bonus della felicità, ha cercato di arginare il ‘problema’ del sovraffollamento delle strutture di accoglienza per cani e gatti abbandonati. Da qui, quindi, l’idea di ‘elargire’ 200 euro ai cittadini, a quelli che adottano gli animali. E li accolgono in casa.

“Le nostre famiglie – ha spiegato il Primo Cittadino a Brescia News – dimostrano un grande attaccamento agli animali domestici. Incentivare l’adozione di animali abbandonati, spesso ospitati da canili gestiti con passione da associazioni di volontari è un gesto di responsabilità e di attenzione verso un problema, quello dell’abbandono. Ma anche del sovraffollamento delle strutture, di estrema attualità in questi mesi estivi”.

Come fare domanda

Pochi passi per fare ‘felici’ gli animali e ottenere 200 euro. Chi deciderà di adottare un cane e un gatto dovrà assicurare loro casa e cura. E, cosa fondamentale, non dovrà avere sulle spalle condanne penali inerenti al maltrattamento degli animali. Nel comune, che ha ideato questo bonus, verranno dati 100 euro ai cittadini che adottano un cucciolo e 200 euro a chi deciderà di accogliere un cane o un gatto anziano.

Per ogni informazione si può contattare il Comune di Castel Mella o consultare il sito www.comunecastelmella.bs.it. Perché per rendere felici gli animali basta davvero poco. E ora chi adotta, in questo Comune, può ottenere anche un piccolo contributo.