Nuovo Bonus Casa 2022, detrazioni al 75%: come funziona, requisiti e come richiederlo

Belle novità in arrivo per le agevolazioni riguardanti la casa. Questa tipologia di misure, nota come Bonus Casa, è importante sia per il settore dell’edilizia sia — ovviamente — per le persone che hanno la possibilità di beneficiarne. Preziosa, per molte famiglie, l’opportunità di poter godere di un bonus del 75%. Vediamo di cosa si tratta.

Cos’è il nuovo Bonus Casa 2022

Come anticipato, sono diverse le novità in arrivo per le agevolazioni sulla casa. Nella fattispecie, il bonus del 75% riguarda tutte quelle ristrutturazioni concluse entro il 31 dicembre 2022. Pertanto, va da sé che quest’agevolazione può essere usata nell’arco di quest’anno ed è uno dei provvedimenti maggiormente etici in quanto a beneficiarne sono le spese volte ad eliminare le barriere architettoniche.

Lo sconto

In modo particolare, è utile sottolineare che tutte le spese affrontate per l’eliminazione delle barriere architettoniche effettuate entro il 31 dicembre 2022 possono beneficiare di uno sconto pari al 75%. È possibile richiedere tale sconto sia come detrazione IRPEF, sia come cessione del credito o ancora come sconto in fattura.

Come funziona

Concretamente parlando, qualsiasi lavoro fatto per l’eliminazione delle barriere architettoniche costerà soltanto il 25% perché il restante 75% sarà invece a carico dello stato.

Focalizzato, come detto, sull’eliminazione delle barriere architettoniche, per usufruire dell’agevolazione non è tuttavia necessario produrre, essere in possesso di una certificazione di disabilità legata alle legge 104.

È bene tuttavia ricordare che possono godere dell’agevolazione soltanto i lavori fatti nell’arco del 2022. Infatti, questa misura si distingue dalle altre per la sua natura fortemente etica.