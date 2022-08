Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi: come presentare la domanda

Il decreto Aiuti bis è diventato ufficiale dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto prevede delle novità sul fronte dell’assistenza al reddito per le classi più in difficoltà. In primis i lavoratori autonomi, che beneficeranno di 200 euro.

Bonus 200 euro: a chi spetta

Il nuovo bonus 200 euro è stato approvato con il decreto Aiuti bis. A beneficiare dell’indennità saranno tutti i lavoratori autonomi e professionisti che si sono iscritti alla gestione previdenziale dell’Inps. Per poter avere il bonus i contribuenti sopra indicati dovranno aver avuto un reddito nel 2021 non superiore ai 35 mila euro.

Come presentare la domanda?

La presentazione della domanda dovrà essere fatta presso gli enti di previdenza cui il contribuente è per obbligo iscritto. Una volta presentata la domanda, l’ente preposto si appresterà ad effettuare le verifiche necessarie per attestare la veridicità e la correttezza dei dati che sono stati dichiarati.