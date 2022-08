EcoBonus 2022, in arrivo nuovi incentivi: come funzionano, importi, requisiti

In arrivo nuovi incentivi sull’ecobonus. Secondo i nuovi dpcm, per il 2022 verrà innalzato del 50% il limite dei contributi previsti per l’acquisto di veicoli non inquinanti (elettrici e ibridi) nel caso in cui l’acquirente abbia un reddito inferiore a 30mila euro.

Leggi anche: Buoni Spesa 2022: come funzionano, importi e come si richiedono

Ecobonus 2022: le novità

Il massimo dei contributi per l’acquisto di nuovi veicoli di categoria M1, omologati in classe non inferiore a Euro 6 e rientranti nella fascia di emissioni 0-20 g/km di CO2, sarà portato a 7.500 euro, nel caso di rottamazione. Senza rottamazione l’incentivo scende a 6.000 euro. Inoltre, i veicoli dovranno avere un prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA inclusa.

Per quanto riguarda gli acquisti di auto nuove che rientrano nella categoria M1 con emissioni di anidride carbonica tra 21 e 60 g/km, l’incentivo massimo è di 6.000 euro nel caso di rottamazione. Limite a 4.500 euro, invece, senza rottamazione. In questo caso il prezzo massimo di listino deve essere pari o inferiore a 45.000 euro IVA inclusa.

Leggi anche: Buoni Spesa 2022: da 600€ a 800€ contro i rincari

Nuovi incentivi per le auto non inquinanti

Altre risorse saranno stanziate dal Fondo automotive per promuovere l’insediamento, la riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, la transizione verde, la ricerca e gli investimenti. In particolare saranno destinati 50 milioni di euro per il 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.