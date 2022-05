Bonus da 2.500€ in estate: requisiti e come richiederlo

Bonus Internet 2022, ecco come richiederlo, a chi spetta, importo e i requisiti richiesti. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022 il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico sul Voucher Connettività Imprese chiamato anche bonus Internet per l’appunto. Vediamo come funziona.

Leggi anche: Bonus 100 euro in busta paga: a chi spetta, condizioni e quando arriva

Bonus Internet 2022: cos’è, a chi spetta, requisiti

La misura prevede l’erogazione di un voucher connettività per abbonamenti ad internet ultraveloce ed è rivolta alle micro, piccole e medie imprese. Gli interventi sono finanziati a valere su risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. L’ammontare complessivo delle risorse è pari a 608.238.104,00 euro.

In particolare, la misura prevede l’erogazione di un contributo di importo compreso tra un minimo di 300 euro ed un massimo di 2.500 euro per abbonamenti ad internet a velocità in download da 30 Mbit/s ad 1 Gbit/s (e superiori), di durata pari a 18 o 24 mesi.

Leggi anche: Bonus maternità 2022: come funziona, a chi spetta, importo e come fare domanda

Come fare domanda per il bonus Internet 2022

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono indicate le modalità per richiedere il voucher. Le imprese potenziali beneficiarie potranno richiedere il bonus ad uno qualunque degli operatori accreditati, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2022. Maggiori informazioni verranno pubblicate sul sito bandaultralarga.italia.it.

Leggi anche: Bonus disabili 2022: a chi spetta, importo e come fare domanda