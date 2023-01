Bonus nido 2023: a chi spetta e come presentare la domanda

Il bonus asilo nido è senza dubbio una misura preziosa per i genitori che, complici gli impegni lavorativi, non sanno a chi lasciare i propri figli. Spesso si è soliti lasciare i piccoli alle cure dei nonni ma questo non è sempre possibile. Pertanto, la misura rappresenta un sostegno prezioso e concreto aiuto per le coppie. Vediamo adesso come funziona, chi può accedervi e a quanto ammonta il suo importo.

Bonus asilo nido 2023: a chi spetta, requisiti e come fare domanda

Quando si può richiedere il Bonus asilo nido?

Disciplinata dalla circolare numero 27 dell’Inps, la misura è stata erogata sottoforma di contributo economico ai genitori che hanno figli in età da asilo. Per quel che riguarda la presentazione della domanda, essa può essere inoltrata dal genitore del minore nei seguenti casi: per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, oppure per l’uso di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini di età inferiore a tre anni e affetti da gravi patologie croniche. “Contributo asilo nido” e “contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione” queste le rispettive denominazioni dei casi pocanzi descritti e per i quali è possibile richiedere l’agevolazione.

L’importo e i requisiti

Nel caso in cui il nucleo familiare abbia un Isee pari a 25mila euro, l’importo del bonus è ammonta ad un massimo di 3mila euro. Invece, l’agevolazione arriverà ad un massimo di 2.500 euro per chi ha un Isee fino a 40mila euro, mentre sarà distribuita nel suo importo minimo, pari a 1.500 euro, per le famiglie il cui Isee supera i 40mila euro. Per quel che riguarda i requisiti essi si trovano riassunti sul sito dell‘Inps ma eccone alcuni: cittadinanza italiana, cittadinanza Ue, permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini Ue, status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, residenza in Italia.

La domanda

La domanda per accedere al bonus asilo nido va presentata per via telematica. Presente online un apposito servizio accessibile mediante credenziali Spid o Cns. Oppure, in alternativa, è possibile inoltrare l’istanza telefonando al contact center multicanale al numero fisso, verde e gratuito 803 164 o da telefono cellulare allo 06 164164, a pagamento in base al proprio piano tariffario. Infine, un’altra opzione è quella di rivolgersi al Patronati.