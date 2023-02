Bonus patente 2023 da 2.500 euro: a chi spetta, requisiti e come fare domanda

È previsto una agevolazione per i giovani che devono prendere una patente professionale. Dal 13 febbraio scorso, infatti, tutti gli under 35 che devono prendere la patente C, D o anche la carta di Qualificazione del conducente possono contare su un bonus che va a coprire l’80 per cento dei costi per un valore massimo di 2.500 euro.

Come ottenere il bonus patente

È, quindi, un contributo che va a supportare i giovani che vogliono prendere una patente che sia destinata all’attività di autotrasporto di persone e merci ed è facile da richiedere. Basta registrarsi sul portale ‘Bonus Patente del MIT’ nell’area Beneficiario, con lo Spid o la carta di identità elettronica o anche la carta nazionale dei servizi. Poi sarà l’autoscuola a verificare se effettivamente l’utente è benificiario del bonus.

Bisogna, però, sottolineare che per il 2023 il bonus risulta esaurito, ma che gli utenti interessati sono invitato comunque a prenotare l’agevolazione che gli verrà riconosciuta nel caso in cui qualche altro beneficiario non riesca a conseguire la patente richiesta, tenendo conto inoltre che il Ministero ha annunciato il possibile rifinanziamento del bonus.

Quando si rinnovano le patenti C e D

Una volta conseguita la patente C o D occorre tenere presente che nel primo caso va rinnovata ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni. A seguire vanno rinnovate presso la Commissione medica locale ogni 2 anni, mentre dai 68 anni non si possono più guidare autoarticolati. Per la patente D, invece, la scadenza è ogni 5 anni fino ai 60 anni a seguire occorre il controllo della Commissione Medica locale, Anche quest’ultima non può più esser rinnovata dopo i 68 anni di età. Il rinnovo della patente, anche nel caso di quella A o B è una condizione necessaria per mettersi alla guida, pena, una multa che va dai 160 ai 644 euro e il ritiro della patente scaduta.