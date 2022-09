Bonus Patente di guida 2022: risparmio fino a 2500€. Ecco tutte le info

Il Governo di preoccupa di ridurre il più possibile la disoccupazione e lo fa anche promuovendo formazione. Nel caso di specie il bonus del decreto Milleproroghe ha un valore di 2.500 euro per prendere le cosiddette patenti speciali.

Il decreto legge si propone di accrescere le competenze per aiutare i più giovani a trovare lavoro, visto che alcune Regioni italiane registrano una disoccupazione giovanile arrivata al 50 %. Questo bonus si rivolge appunto agli under 35 che siano interessati a prendere queste patenti speciali per poter trovare occupazione nel trasporto merci.

Il bonus permette, infatti, di ottenere l’abilitazione CQC che permette di guidare mezzi pesanti e trasportare merci.

Per raggiungere l’obiettivo prefissato di creare lavoro sono stati stanziati per questo bonus ben 3,7 milioni di euro solo per l’anno in corso, mentre dal prossimo anno e fino al 2026 la somma che verrà stanziata con il medesimo scopo sarà pari a 5,4 milioni di euro. Si tratta di un fondo che è stato definito, non a caso, “Programma patente giovani autisti per l’autotrasporto”.

Come funziona il bonus

Il richiedente dovrà anticipare per intero la somma che gli verrà restituita con una copertura dell’80 per cento della somma corrisposta per conseguire le patenti speciali, per un massimale di 2.500 euro.

Per ottenere il rimborso sarà necessario presentare la documentazione che attesta le spese sostenute per prendere le patenti cosiddette speciali. Si ritiene che la domanda dovrà essere fatta online su piattaforma istituita ad hoc, anche se al momento ancora non è stata indicata. In ogni caso il Governo si raccomanda con i potenziali autotrasportatori affinché si muniscano per tempo di credenziali digitali che ranno utili per accedere al sito.