Bonus Pneumatici 2022 da 200€: come funziona e come richiederlo

Arriva un Bonus pneumatici da 200 euro. Il decreto energia da poco approdato al Parlamento, ha stabilito il taglio delle accise su benzina, diesel, GPL e carburanti e un bonus per l’acquisto di pneumatici. Decisioni importanti a seguito del rincaro e della crisi economica in corso da mesi. I prezzi sono aumentati più che mai in tutti i settori e ora le famiglie necessitano di aiuti da parte dello Stato. Tra questi anche il bonus pneumatici. Ecco tutti i dettagli.

Bonus Pneumatici: cos’è

Forza Italia, Movimento 5 stelle e Lega hanno firmato un nuovo emendamento che ha a che fare con il bonus pneumatici di 200 euro. La volontà comune è quella di istituire un fondo di almeno 20 milioni di euro per aiutare tutti gli automobilisti ad affrontare le spese che arriveranno nei prossimi mesi. In particolare per l’acquisto di gomme di classe A e e di classe B.

Come accedere al bonus pneumatici

Per ottenere il bonus le modalità sono semplici e accessibili. Dopo aver acquistato quattro pneumatici di una delle due classi, da un gommista autorizzato, il rimborso si può ottenere entro al massimo 3 mesi avendo a propria disposizione lo scontrino fiscale come prova di acquisto. La proposta è valida soltanto per gli pneumatici appartenenti alla classe C1 e per tutti i veicoli della categoria M1. In questo modo gli automobilisti potranno acquistare pneumatici a bassa resistenza al rotolamento per risparmiare carburante e passare dalla classe E alla classe A riducendo il consumo del carburante del 7% e andando a diminuire lo spazio della frenata del 30%. Benefici reali da un punto di vista economico ma anche a livello ambientale.