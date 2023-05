Bonus Tv 2023 e 2024: requisiti e come funziona

Di Bonus Tv ne abbiamo già sentito parlare da qualche tempo, e negli ultimi anni, come vi abbiamo spesso raccontato, ce ne sono stati vari e diversi. Giusto per ricordare, il primo risale alla legge di Bilancio 2018, sotto forma di contributo a favore dei cittadini per l’acquisto di apparecchi televisivi di nuova generazione, apparecchi, cioè, compatibili con il nuovo standard del digitale terrestre DVT-B2.

Bonus Tv, sono finiti i fondi: cosa succede ora, dal 21 dicembre canali in HD

Bonus Tv: cosa prevede la manovra

Successivamente, continuando la nostra rassegna, anche la legge di Bilancio 2021 aveva contribuito per l’acquisto di apparecchi televisivi di nuova generazione, con però il requisito di un opportuno riciclo dei vecchi, con il cosiddetto Bonus rottamazione Tv. Ora, entrambi i bonus menzionati erano scaduti alla fine del 2022 perché finiti i fondi, ovviamente. Ma non c’è da temere a quanto pare, perché anche il Governo Meloni vorrebbe riproporre nuovamente l’incentivo per una ulteriore rottamazione. Proprio all’interno delle bozze del nuovo provvedimento che il ministero delle Imprese sta preparando in questi giorni, per sostenere soprattutto il settore delle telecomunicazioni con 90 milioni di stanziamento, dovrebbe esserci qualche misura in questo senso. All’interno della bozza si fa riferimento, infatti, al decreto ministeriale del 5 luglio 2021, ma anche al decreto del 2019, quello relativo al Bonus tv-decoder. Nel frattempo, poi, la nuova legge di Bilancio 2022 ha dato spazio anche ad una nuova agevolazione che prevede la consegna gratuita, direttamente a casa, di un decoder di nuova generazione per tutti qui cittadini over 70.

Chi ha diritto al Bonus TV

Stando agli interventi precedenti, possiamo certamente dire che in generale, si tratta di un bonus che viene concesso una sola volta, per poter incentivare l’acquisto di un televisore di ultima generazione, con previa rottamazione di un apparecchio obsoleto in possesso, ovvero che sia stato acquistato prima del 22 dicembre 2018. I beneficiari sono tutti quei cittadini che pagano il canone tv attraverso la bolletta elettrica e che 31 dicembre 2020 risultino di età pari o superiore ai settantacinque anni, residenti in Italia.

A quanto ammonta il Bonus

Facendo sempre riferimento al passato, in attesa della conferma di manovra, il decreto del 2021 prevedeva per il bonus uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto del nuovo televisore, per n importo massimo di 100 euro. Al momento, non è ancora chiara quale sarà la formula del prossimo bonus tv che ha in mente il Governo Meloni.