Bonus una tantum per i dipendenti pubblici: ecco quando arriva

Bonus una tantum per i dipendenti pubblici. La misura è pari all’1.5% della retribuzione ed è stata assegnata dalla Ragioneria generale dello Stato. Le somme vengono erogate su tredici mensilità e nel complesso lo stanziamento previsto è pari a un miliardo di euro. La misura è stata inoltre adottata come soluzione alternativa agli scatti contrattuali che non è stato possibile finanziare per mancanza di fondi.

Importo del bonus una tantum per i dipendenti pubblici

Per quel che riguarda l’importo del bonus una tantum che spetterà ai dipendenti pubblici, sono state prese in considerazione diverse categorie di statali individuandone poi gli aumenti per ruoli facendo riferimento alla tabella dell’Economia e delle Finanze. Per i capi dipartimento e i dirigenti di prima fascia la somma sarà di circa 66.80 euro, mentre il livello più basso – il cui importo si attesta a 23.17 euro – spetta agli operatori di prima area fascia 1. Nella fascia di mezzo ci sono invece i funzionari che passano da 29.63 a 44.72 auro al mese.

Amministrazioni locali e scuole

Differenza più bassa invece per le amministrazioni locali, il cui importo massimo spetta ai segretari A e B che vedono un aumento di circa 52.22 euro. Per chi ha invece una qualifica di tipo A1, spetta la somma più bassa, pari a 22.56 euro. Per quel che riguarda invece le scuole il Dirigente scolastico ha invece diritto allo stesso importo di 52.22 euro mentre una docente delle medie con oltre 35 anni di servizio – massima anzianità – potrà benficiare di 42.30 euro.

Forze dell’ordine sanitari ed ambasciatori

Veniamo adesso alle forze dell’ordine. Un commissario capo della Polizia riceverà 34.46 euro mentre un agente 24.10 euro. Nel comporta sanità l’importo per dirigenti medici ed altri dirigenti sarà il medesimo e cioè pari a 52.22 euro; invece, per i dipendenti di fascia A- la più bassa- l’importo sarà di 22.66 euro. Infine, coloro che riceveranno le somme di denaro maggiori sono gli ambasciatori con una cifra di 131.61 euro, poco più sotto i prefetti con 123.27 euro.