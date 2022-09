Bonus Vacanze 2022, da settembre 450€ per tutti: non serve ISEE

Torna il bonus vacanze anche per l’autunno. Si potrà richiedere un voucher fino a 450 euro senza ISEE, valido fino alla prossima estate. Ecco come fare.

Bonus vacanze: tutto quello che bisogna sapere

Sono tantissime le Regioni che hanno attivato queste iniziative: l’ultima è partita proprio da lunedì 5 settembre e spetta a tutti i cittadini che hanno intenzione di viaggiare per tutta l’Italia con il 50% sulle escursioni e sui soggiorni, oltre a vantaggi e agevolazioni su altre esperienze.

A partire dal 5 settembre 2022 si potrà richiedere il nuovo bonus vacanze (voucher 4×2) che permette di viaggiare in una Regione italiana fino al 30 giugno 2023. Il valore del voucher servizi 4×2 ha un valore pari a 450 euro e aiuterà le persone a sostenere i costi del soggiorno e anche quelli relativi ad escursioni o esperienze di viaggio.

Il tutto senza la necessità di soddisfare alcun requisito reddituale: il nuovo bonus vacanze da 450 euro è senza ISEE e spetta davvero a tutti i turisti.

Ecco come funziona

Prenotando un soggiorno di quattro notti presso una delle strutture aderenti, se ne pagheranno soltanto due: le rimanenti saranno l’una a carico della Regione, e l’altra offerta dalla struttura ricettiva stessa. Inoltre, il voucher vacanze permette di ottenere uno sconto del 50% sulle attività outdoor.

Il voucher servizi 4×2 erogato dal Piemonte, ad esempio, spetta a tutti i turisti che intendono trascorrere un soggiorno in Regione di almeno quattro giorni, solo due dei quali a carico del viaggiatore. Nel caso di pernottamento in camera doppia, il bonus vacanza ha un importo massimo di 300 euro, mentre se la prenotazione riguarda una camera singola, il bonus vacanze scende a 150 euro. Per i soggiorni superiori a 14 notti, il bonus vacanze raddoppia.

E’ anche possibile ottenere un ulteriore sconto fino a 150 euro sulle attività ed escursioni turistiche in loco tra cui escursioni a piedi, in bicicletta, a cavallo, in canoa, servizi turistici di ogni tipo, arrampicata, rafting, gite alpinistiche e altre attività.

Richiedendo il voucher esperienza, invece, si avrò diritto a uno sconto del 50% sui trattamenti di relax, wellness, servizi termali e coccole in generale.

Come richiederlo

Le risorse a disposizione per l’erogazione dei bonus vacanze 2022 sono pari a 1.200.000 euro. A partire dal 14 luglio 2022 sono disponibili i voucher per le attività e i servizi turistici, mentre solo dal 5 settembre 2022 si possono richiedere i voucher vacanza 4×2 e i voucher esperienza. Tutti i bonus vacanza 2022 vengono erogati attraverso il portale Visit Piemonte e hanno una scadenza fissata al 30 giugno 2023.

Se si hanno meno di 30 anni si ha diritto a tantissimi altri sconti su alloggi, trasporto, wellness attivando la Carta Giovani Nazionale.