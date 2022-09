Bonus Vetrate 2022: che cos’è, importi, requisiti e come richiederlo

Bonus vetrate 2022. Cosa c’è di più bello se non avere la possibilità di godere di una panoramica vista comodamente dal balcone di casa propria? A riguardo arriva una bella notizia per tutti coloro che sono in possesso di un terrazzo. Al via un’apposita agevolazione che consentirà di installare delle finestre trasparenti nelle zone aperte del proprio balcone.

Cos’è e come funziona il bonus vetrate

Facente parte del decreto Aiuti bis, il bonus permette l’installazione agevolata delle vetrate panoramiche amovibili, le meglio conosciute VePa. Questa tipologia di vetrata ha come fine quello di proteggere dagli agenti atmosferici, migliorare le prestazioni acustiche ed energetiche dell’abitazione, nonché limitare le dispersioni di calore dei balconi. La presenza di questa tipologia di vetrate ha diversi vantaggi a suo favore. In primis, permette di risparmiare fino al 30% sulla bolletta ed in secondo luogo consente di sfruttare gli spazi aperti anche in inverno.

Come accedere al bonus

Ma come fare per accedere al bonus? Con l’approvazione del decreto Aiuti bis, l’installazione di queste vetrate rientra nell’ambito dell’edilizia libera. Questo significa che non è necessario, per l’installazione, richiedere apposita autorizzazione in comune. L’intervento in questione può pertanto essere effettuato senza alcun tipo di onere burocratico.

Costi

Trattandosi di un’installazione che ha come fine il risparmio energetico, anche per queste vetrate si può avere il bonus del 50%. Infatti, va precisato che anche se l’installazione suddetta rientra nell’edilizia libera, il diritto al bonus non viene inficiato. Pertanto, è possibile installare queste vetrate rivolgendosi agli installatori certificati e scegliere se pagare le vetrate per intero usando la detrazione del 50% nel 730 oppure pagare la metà del prezzo usando lo sconto in fattura.