Balconi e verande chiuse con vetrate mobili: da ora è legale anche senza chiedere permessi

Per costruire verande o chiudere balconi non c’è più bisogno di chiedere permessi, rientrano nell’edilizia libera. Non sarà, quindi necessario chiedere alcuna autorizzazione. Il procedimento decisamente più snello arriva da una disposizione del decreto Aiuti bis.

Sono diverse le strutture che rientrano nell’edilizia libera da ora in poi. Si tratta di vetrate panoramiche che hanno un minimo impatto visivo e perché no che consentono di guardare all’esterno, magari si avesse la fortuna di risiedere si fronte al mare o in una zona di campagna estremamente gradevole alla vista. Le vetrate dovranno anche avere la funzione di svolgere da isolante termico e proteggere la casa dai vari agenti atmosferici senza togliere la visuale.

A quali condizioni è possibile realizzare verande

La possibilità di realizzare queste strutture senza alcuna limitazione prevede che si tratti sempre ed esclusivamente di spazi che non siano stabilmente chiusi, in quanto andrebbero a creare aumenti di volumetria sull’edificio.

Queste vetrate devono mantenere inalterato l’aspetto dell’immobile, non devono cioè incidere sull’impatto visivo.

Fino a questo momento era necessaria l’autorizzazione dei Comuni e ciascun ente comunale era libero di scegliere a quali procedure sottoporre il richiedente. Da adesso in poi se si tratta di struttura amovibile non è più necessaria alcuna autorizzazione.