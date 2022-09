Carta dello Studente IoStudio: come funziona, come ottenere gli sconti

Anche quest’anno gli studenti potranno beneficiare della Carta dello Studente IoStudio, promossa dal Ministero dell’Istruzione, con il supporto di Poste Italiane, volta a promuovere l’accesso degli studenti alla cultura. Vediamo nel dettaglio come funziona.

IoStudio: cos’è e come funziona

La carta IoStudio consente agli studenti delle scuole superiori di avere una serie di offerte, sconti, agevolazioni per musei, spettacoli, libri e tanto altro. La Carta dello Studente IoStudio può essere richiesta da tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, fin dal primo anno, per accedere a numerosi sconti.

Come usare la carta IoStudio: sconti e offerte

Ecco alcuni dei beni e servizi per cui è possibile utilizzare la carta IoStudio:

libri, film e giochi;

materiale scolastico;

cinema;

corsi d’informatica;

corsi di vela;

corsi di lingua;

fotografia;

hotel e ostelli;

multimedia e tempo libero;

musei, mostre e monumenti;

musica (compreso l’acquisto di strumenti musicali);

oasi ecologiche;

parchi (acquatici compresi);

riviste nazionali e internazionali.

La Carta dello Studente può essere utilizzata anche come carta prepagata ed è quindi ricaricabile, si può anche collegare ad Apple Store e Google Play.

Come richiedere la Carta dello Studente

La richiesta della carta IoStudio va effettuata dallo studente presso la propria segreteria scolastica. Una volta effettuata la richiesta in segreteria bisognerà collegarsi a un link e inserire sia i dati personali che quelli della carta, per poi effettuare la conferma cliccando su un secondo link ricevuto per email. Una volta attivata bisognerà attendere il PIN, che verrà inviato entro 20 giorni, per mezzo di posta ordinaria, all’indirizzo indicato in fase di attivazione. La validità della carta è di 5 anni.