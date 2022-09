Concorso Agenzia delle Entrate, si cercano oltre 5.000 persone: i profili richiesti, i requisiti e come inviare domanda

Tra i vari concorsi disponibili in questo periodo segnaliamo anche quello indetto dall’Agenzia delle Entrate che è alla ricerca di migliaia di posizioni lavorative. L’Ente ha infatti pubblicato sul proprio sito il piano concorsuale relativo agli anni 2022 2023 avente l’obiettivo di implementare il proprio organico. A seconda della posizione ricercata variano i requisiti richiesti, passando, per fare un esempio, dal semplice diploma alla laurea. Per conoscere invece gli altri concorsi aperti in questo periodo per lavorare nella Pubblica Amministrazione o nelle forze dell’ordine clicca invece qui.

Bandi di concorso agenzia delle entrate 2022

Archiviato l’avviso di selezione per 900 assistenti tecnici (le domande per questo bando sono scadute il 23 settembre scorse) restano attive alcune ricerche relative al secondo semestre dell’anno in corso (qui un ulteriore approfondimento). In particolare si ricercano:

130 funzionari tecnici

13 Assistenti per gli uffici dell’Agenzia situati in provincia di Bolzano

2.500 funzionari (Tributario, Pubblicità immobiliare, attività legale, logistica e approvvigionamenti)

Per conoscere i requisiti di ciascuna figura ricercata a questo indirizzo è disponibile il bando completo con i dettagli.

I bandi per il 2023

Con il nuovo anno poi si apriranno inoltre ulteriori bandi di concorso per lavorare con l’Agenzia delle Entrate. In questo caso le posizioni e le figure ricercate sono le seguenti:

60 assistenti informatici da inquadrare nella seconda area F3

Concorso per il reclutamento di complessivi 1.644 funzionari (Tributario, fiscalità internazionale, audit – protezione dei dati personali, controllo di gestione)

Come presentare domanda

Per partecipare ai bandi di concorso, verificare quelli ancora in corso e le relative informazioni (scadenza presentazione domande, requisiti, modalità di partecipazione), è necessario visitare il portale dell’Agenzia delle Entrate (qui il link diretto). Ricordiamo che, da quanto specificato, le prove d’esame potranno essere incentrate anche su quesiti di carattere oggettivo attitudinale e dunque non solo riferite alla specifica materia relativa alla posizione professionale ricercata.