Agenzia delle entrate e Monopoli di Stato assumono oltre 1800 lavoratori: ecco i requisiti e come candidarsi

Lavoro. Usciti i bandi per partecipare ai concorsi indetti dall’Agenzia delle Entrate e dai Monopoli di Stato. Complessivamente sono 1800 i lavoratori che verranno assunti: 900 assistenti tecnici per l’Agenzia delle Entrate e 980 tra diplomati e laureati per i Monopoli di Stato.

Concorso Agenzia delle Entrate: le figure richieste

Le figure rincarcerate per il concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate sono quelle di assistenti tecnici, geometri e periti. I candidati si occuperanno di attività inerenti ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare. Ma quali sono i requisiti richiesti per partecipare alla prova?

Requisiti

Oltre ovviamente ai requisiti generali che regolamentano l’accesso ad ogni concorso, è necessario essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria superiore:

diploma di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometra statale, paritario o legalmente riconosciuto;

diploma di Perito Industriale indirizzo Edile;

diploma di maturità tecnica di Perito Industriale;

diploma di istruzione secondaria superiore afferente al settore tecnologico, indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”

Contratto

Per quel che riguarda il contratto e le sedi, il primo sarà a tempo indeterminato mentre le seconde saranno gli uffici provinciali territorio, direzioni regionali, direzioni provinciali, direzione centrale servizi estimativi e osservatorio mercato immobiliare, direzione centrale servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare.

Concorso Monopoli di Stato

Sono invece 980 i posti disponibili previsti da bando indetto dai Monopoli di Stato. In merito sono diverse le figure professionali ricercate che s’inseriranno presso comuni e strutture centrali in tutto il territorio nazionale. Oltre alla valutazione dei titoli, sono previste un’eventuale prova selettiva, una scritta ed ora orale. Il termine per inoltrare la domanda è il 29 settembre.

Contratto e figure professionali

Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato mentre le figure professionali ricercate — tra assistenti amministrativi, ragionieri, personale di seconda area, periti chimici, biologi, periti industriali, sono alquanto diversificate. In totale come anticipato le unità di personale ricercato per questo concorso sono pari a 980.