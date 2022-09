Concorsi 2022 per diplomati: tutti i bandi, come fare domanda e le date di scadenza

Concorsi per diplomati. Quali sono le possibilità all’orizzonte, per chi possiede un diploma, di inaugurare un nuovo lavoro? Magari il primo. O magari dare una svolta alla propria routine con un altro impiego più avvincente e stimolante. Settembre, si sa, è il mese dei nuovi inizi, e lo stesso vale anche e soprattutto per il lavoro.

Tutti i concorsi attivi a settembre e come partecipare

Proprio nelle ultime settimane, infatti, diversi enti locali, agenzie e Ministeri hanno attivato dei concorsi pubblici rivolti a candidati in possesso di diploma, usciti nelle Gazzette Ufficiali oppure nei Bollettini delle regioni. Le selezioni indette, di cui vogliamo parlarvi, riguardano assunzioni sia a tempo indeterminato sia determinato nelle varie strutture della Pubblica Amministrazione.

Nell’articolo che leggerete, noi della redazione de Il Corriere della Città abbiamo raccolto tutti i bandi attivi al momento, in continuo aggiornamento, per cui è ancora possibile presentare le domande di partecipazione. Oltre a ciò, ci saranno tutte le informazioni utili su come candidarsi e sulle prove d’esame previste da ciascuna procedura di selezione. Continuate a leggere!

Concorso Agenzia Dogane, 640 posti

Il primo bando di concorso su cui abbiamo messo gli occhi è proprio questo. Si tratta del bando del nuovo Concorso Agenzia Dogane per l’assunzione di 640 unità di personale di II area F3 diplomato, distribuiti per profilo professionale come segue:

300 assistenti amministrativi (ADM/AMM)

120 ragionieri (ADM/RAG)

100 periti informatici (ADM(PINF)

90 periti industriali (ADM/PI)

30 geometri (ADM/GEO)

40 periti chimici (ADM/PC).

La domanda per il concorso

Le domande di partecipazione al concorso suddetto, dunque, dovranno essere redatte esclusivamente in forma telematica, sulla piattaforma Concorsi Smart cui si accede tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) attraverso il seguente link: https://adm.concorsismart.it entro e non oltre le ore 18 del giorno 29 settembre 2022.

Concorso Comune di Napoli: 762 posti disponibili

Per coloro che vivono in Campania, nei pressi della provincia principale, un’offerta imperdibile: il Comune di Napoli ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 762 unità di personale diplomato, di Categoria C (719 posti a tempo indeterminato e 43 a tempo determinato).

Tempistiche per la domanda

La domanda di partecipazione potrà essere inviata, dal 10 agosto all’8 settembre 2022, compilando l’apposito modulo online che sarà disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Napoli (https://www.comune.napoli.it/bandi-di-concorso) attraverso SPID, CIE o CNS.

Concorso Comune di Torino, 70 posti

Da sud a nord, un’altra opportunità per chi vive all’estremo opposto della Penisola. Il Comune di Torino sembrerebbe aver attivato un concorso pubblico per l’assunzione di 70 unità di personale diplomato, così distribuito nei profili professionali ricercati:

60 posti di Istruttore tecnico Geometra (categoria C),

posti di (categoria C), 6 posti di Istruttore tecnico perito industriale (categoria C),

posti di (categoria C), 4 posti di Istruttore Tecnico Perito Agrario e Agrotecnico (categoria C).

La domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla selezione, e di iscrizione al bando di concorso, dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, con autenticazione attraverso una delle seguenti credenziali (entro e non oltre le ore 13 del 23 settembre 2022):

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale,

CIE (Carta d’identità elettronica),

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Concorso Università Perugia

Un’altra interessante possibilità aperta anche per coloro che sono in possesso esclusivamente del diploma, è senza dubbio il Concorso Università Perugia, per esami. Un bando di selezione per il reclutamento di 14 unità di personale di Categoria C da assumere nell’area amministrativa con contratto a tempo indeterminato e con regime a tempo pieno.

Compilare la domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i relativi allegati, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina della piattaforma PICA: https://pica.cineca.it/unipg/

Il termine ultimo per presentare le istanze di ammissione al concorso è fissato al giorno 29 settembre 2022.

Concorso Comune Brescia, 17 agenti

Il vostro sogno è entrare nella Polizia Locale e mettervi al servizio della comunità? Ecco l’offerta che fa proprio al caso vostro. Di fatto, è stato indetto un nuovo Concorso Comune Brescia, per la copertura di diciassette posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro

La domanda di partecipazione e le tempistiche

Gli aspiranti candidati dovranno inviare la domanda di ammissione al concorso pubblico per agenti di polizia municipale entro e non oltre il giorno 26 settembre 2022, esclusivamente attraverso l’apposita procedura online.

Concorso Agenzia Entrate, si cercano 900 tecnici

Importante, certo, è soprattutto il concorso indetto dalla Agenzia Entrate 2022, tanto atteso in questi mesi estivi e finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, nel profilo professionale di assistente tecnico.

Inoltrare la domanda

Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, entro e non oltre il giorno 23 settembre 2022, utilizzando l’applicazione informativa accessibile su questa piattaforma.

Concorso Comune Scandicci

Sul sito della Gazzetta Ufficiale, con riferimento al 23 agosto 2022 è stato pubblicato anche un avviso che avvia il Concorso Comune Scandicci, per soli esami, per la copertura di 14 posti di agente di polizia municipale, categoria C, con contratto di formazione e lavoro, di cui cinque posti riservati alle Forze armate.

Invio della domanda

I candidati dovranno inviare le domande di partecipazione al concorso indetto dal Comune di Scandicci entro e non oltre il giorno 22 settembre 2022, e dovranno essere trasmesse esclusivamente accedendo al seguente indirizzo web dell’Ente: https://www.comune.scandicci.fi.it/concorsi/

Concorso Centri Impiego Lazio, 249 posti

Infine, un’opportunità importante anche per i residenti del Centro, in particolar modo della Regione Lazio. Sono state da qualche tempo avviate nuove assunzioni nel Lazio con l’attivazione del Concorso Centri Impiego Lazio per l’assunzione di 249 unità di personale in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Come iscriversi al concorso

Per iscriversi alla selezione, gli aspiranti candidati devono obbligatoriamente presentare le proprie domande di partecipazione sulla piattaforma unica di reclutamento InPA entro e non oltre il giorno 30 settembre 2022.