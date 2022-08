Contributi a fondo perduto per pannelli fotovoltaici: beneficiari e spese ammesse

Arrivano contributi per l’installazione di impianti fotovoltaici che riguarderanno alcuni settori come l’agricolo, zootecnico e agroindustriale.

A quanto ammonta il contributo

Grazie al Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, saranno stanziate delle risorse economiche per l’installazione di impianti fotovoltaici che copriranno gli anni dal 2022 al 2026, e ammonteranno a 1.500 milioni di euro. Di queste il 40% è destinato a finanziare progetti di impianti fotovoltaici nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Impianti fotovoltaici: a chi spetta il contributo

I contributi per l’installazione degli impianti fotovoltaici possono essere usufruiti da:

imprese agroindustriali;

imprenditori agricoli, siano essi privati o riuniti in società;

cooperative agricole o consorzi.

Per ottenere il contributo l’impianto deve essere installato sui tetti dei fabbricati dove si svolgono attività del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale. Inoltre, devono avere una potenza di picco tra i 6kWp e i 500kWp.I soggetti interessati, entro 18 mesi, devono realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi. In caso di proroga, questa dovrà essere motivata e in caso approvata.

Le spese ammesse

Le spese ammesse per ottenere il contributo a fondo perduto per l’installazione di impianti fotovoltaici sono:

acquisto e posa dei moduli fotovoltaici completi di inverter, software di gestione, altri componenti dell’impianto;

sistemi di accumulo;

fornitura e lavori necessario alla realizzazione degli interventi;

costi per la connessione alla rete. Questi hanno un limite massimo fino a 1.500 euro/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e fino a 1.000 euro/kWp per l’installazione dei sistemi di accumulo. Inoltre, qualora si installassero le colonnine di ricarica elettrica per i veicoli agricole sarà riconosciuta una spesa fino a un limite 1.000 euro/Kw a colonnina.

In totale la spesa per l’intero progetto è di 750mila euro, mentre quella del singolo progetto deve raggiungere massimo un milione di euro.